¤¢¤Ê¤¿¤¬ÉáÃÊ¡¢Æü¾ï¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¤Ï¤â¤·¤«¤·¤ÆÎ¬¸ì¤«¤â¡ª¡©¤³¤Î¥¯¥¤¥º¤ÇÀµ¼°Ì¾¾Î¤ò³Ð¤¨¤è¤¦¡£¡ÖÉáÄÌ¤Î¤ªÊØ¤ê¡×¤ÎÎ¬¸ì¤Ï¡©¡ÖÉáÄÌ¤Î¤ªÊØ¤ê¡×¤ÎÎ¬¸ì¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢¤Ò¤é¤¬¤Ê4Ê¸»ú¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©Àµ²ò¤Ï¡Ö¤Õ¤Ä¤ª¤¿¡×¤Ç¤·¤¿¡ª¤Õ¤Ä¤ª¤¿¤È¤Ï¡¢¥é¥¸¥ªÈÖÁÈÆâ¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤ªÊØ¤ê¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢ÈÖÁÈ¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤ËÇû¤é¤ì¤Ê