１２月２８日の阪神メイン・ギャラクシーＳ（３歳上オープン、ダート１４００メートル＝１６頭立て）は、ノーブルロジャー（牡４歳、栗東・吉岡辰弥厩舎、父パレスマリス）が勝利した。勝ち時計は１分２３秒４（良）。馬群の後方でじっくりと脚をため、直線での末脚勝負に徹した。上がり３ハロン３６秒３で粘る先行勢を一気にとらえ、２着馬の追撃を３／４馬身差で封じた。３戦連続の騎乗だった石川裕紀人騎手は「ずっと後ろか