日本相撲協会が２８日までに公式インスタグラムを更新。ファンからのメッセージカードを受け取る力士らの様子を公開した。協会は「大相撲へメッセージ」と題し、「九月場所中に来場者の皆様からいただいた応援メッセージ。関取・部屋の師匠にお渡ししました！」と、ファンからのメッセージカードを受け取って笑顔を見せる力士らのショットを多数公開。「これからも温かい応援よろしくお願いします」と呼びかけた。この投稿に