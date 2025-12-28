◆第１０４回全国高校サッカー選手権▽１回戦徳島市立４―１早稲田実（２８日・国立）開幕戦が行われ、４大会連続２２度目の出場の徳島市立が早稲田実を４―１で一蹴し、２回戦へ駒を進めた。＊＊＊序盤こそミスが目立った徳島市立だが、先制点で“お目覚め”となった。前半３６分、相手のクリアミスを拾ったところからＭＦ芳田翠が決めて先制。試合の折り返し間際に先取点をもぎ取ると、後半は攻勢を強めた。２