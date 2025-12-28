12·î3Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡ÖYahoo!¸¡º÷Âç¾Þ2025¡×¤Ë¤Æ¡¢STARTO ENTERTAINMENT¡Ê°Ê²¼¡¢SE¼Ò¡Ë½êÂ°¤Îtimelesz¤¬Âç¾Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤ÎSexy Zone¤«¤é¤Î²þÌ¾¤ò·Ð¤Æ¡¢ÇËÃÝ¤ÎÀª¤¤¤Çº£Ç¯¤Î´é¤È¤â¸Æ¤Ù¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿timelesz¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î°ìÊý¤ÇÅÙ¡¹¡È±ê¾å¡É¤Ë»¯¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¡£¤½¤ó¤ÊµÕ¶­¤òÄ·¤Í½ü¤±¡¢Èà¤é¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬timelesz¤Î»Å³Ý¤±¿Í¤Ç¤¢¤ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎµÆÃÓÉ÷Ëá¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¢¡ÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡Ö¥¿¥¤¥×¥í¡×¤Ç¤è¤ê¹â