2000Ç¯Á°¸å¤Ë¡ÖCM½÷²¦¡×¤È¤Ê¤ê¡¢¿ô¡¹¤Î¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ë½Ð±é¤·¤¿½÷Í¥¡¦²ÃÆ£¤¢¤¤¡Ê43¡Ë¡£¸½ºß¤Ï3»ù¤ÎÊì¤È¤Ê¤ê¡¢ºòÇ¯¤ËÌó8Ç¯¤Ö¤ê¤Ë·ÝÇ½³èÆ°¤ËËÜ³ÊÉüµ¢¡£½÷À­¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦ÈþÍÆ»¨»ï¤Î¥â¥Ç¥ë¤ò¼ç¼´¤Ë»Å»ö¤òÂ³¤±¤ë¡£Êì¿Æ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¹Í¤¨Êý¤äÀ¸³è¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌó8Ç¯¤Ö¤ê¤Ë·ÝÇ½³èÆ°¤ËËÜ³ÊÉüµ¢¤·¤¿²ÃÆ£¤¢¤¤¡Ê43¡Ë¡ÖºÇ¶á¤è¤¦¤ä¤¯»Ò°é¤Æ¤Ë¤â´·¤ì¡¢Êì¿Æ¤È¤·¤Æ¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤­¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó»Ò¤É¤â¤Î¤³¤È¤Ç¿´