ÈýÌÓ¤Ã¤Æ¡¢µ¤¤Å¤¯¤È¥Ü¥µ¥Ü¥µ¡Ä¡Ä¡£¿­¤Ó¤ÆÌÓÎ®¤ì¤¬Íð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼ÂÇ¯Îð¤è¤ê¤âÏ·¤±¸«¤¨¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤éº¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¡¢¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¤È¡Ö¤Þ¤À¤é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡ª¡×¤Ê¤ó¤Æ¡È¤ä¤ê¤¹¤®Èý¡É¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¤¬¡¢¡ÖSITRA ÈýÌÓÍÑ¤¯¤·ÉÕ¤­¥Ï¥µ¥ß ¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥¿¥¤¥×¡×¡£ÈýÌÓ¥«¥Ã¥È½é¿´¼Ô¤Ç¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤È±½¤Î¥³¡¼¥àÉÕ¤­ÈýÌÓ¥Ð¥µ¥ß¤ò»È¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤ò¥ì¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡ª¢¡¥³¡¼¥à¤ÈÈý