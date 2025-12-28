¸µHKT48¤ÎÑ»¶ÌÍÚ¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¡¢¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯¤Ë¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú Ñ»¶ÌÍÚ ¡Û ¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ï¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¼«Ê¬¤Ë·ò¹¯¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª¡ª¡×£Ó£Î£Ó¤ËÄÖ¤ëÑ»¶ÌÍÚ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ï¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¼«Ê¬¤Ë·ò¹¯¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª¡ª¡×¤ÈÄÖ¤ë¤È¡¢¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿²èÁü¤Ç¤Ï¡¢¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¡¢ÉÂ±¡Ãå¤ò¿È¤ËÃå¤±¤¿¡¢Ñ»¶ÌÍÚ¤µ¤ó¤Î»Ñ¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤Þ¤¹