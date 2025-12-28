飲食店サイトを運営するぐるなび（東京）は11月20日、ビジネスシーンにふさわしい手土産を現役の秘書が選ぶ「接待の手土産セレクション2025」の特選20品と特別賞5品を発表した。京都の品は通算3度目の特選で、和菓子部門の「殿堂入り」となったあんこ菓子専門店「都松庵」（京都市中京区）のようかん「YOKANFORCOFFEE10pcs」などが選ばれた。【写真】和菓子部門グランプリの下鴨茶寮「料亭のちりめんナッツ」ぐるなびが