J1アビスパ福岡は27日、J3ギラヴァンツ北九州からDF山脇樺織（25）を完全移籍で獲得したと発表した。山脇は今季、リーグ戦36試合に出場して3得点。ウイングバックやサイドバックを主戦場に、豊富な運動量とスピードを生かしたドリブルが持ち味だ。山脇はアビスパ福岡を通じて「僕の走りでみなさまの心を揺さぶるような感動を与えられるよう、そして勝利にこだわれるように体現してまいります」などとコメント。ギラヴァンツ