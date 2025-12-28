µð¿Í¤Î´Ý²Â¹À³°Ìî¼ê¡Ê36¡Ë¤¬27Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥·¥å¡¼¥¤¥Á¡×¡ÊÅÚÍËÁ°5¡¦55¡¢ÆüÍËÁ°7¡¦30¡Ë¤Î¿Íµ¤¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö¥¢¥¹¥ê¡¼¥ÈÇ®¥±¥Ä¾ðÊó¡×¤ËVTR½Ð±é¡£½÷»Ò¾®³ØÀ¸¤ÎÇº¤ß¤Ë°ìÈ¯²óÅú¤·¤¿¡£Ç¯Æâ¥é¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤ÎÆü¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¶µ¤¨¤Æ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡×¡£Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¤Ç¡¢µð¿Í¥Õ¥¡¥ó¤¬Ê¹¤­¤¿¤¤¤³¤È¤òéâ¸¶Å¯¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê51¡Ë¤¬Âå¤ï¤ê¤ËÄ¾·â¤·¤¿¡£½÷»Ò¾®³ØÀ¸¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é´Ý¤ËÊ¹¤­¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡¢¼ÁÌä¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡È¤ªÇº¤ßÁê