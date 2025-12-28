「有馬記念・Ｇ１」（２８日、中山）３番人気のミュージアムマイルがゴール前で力強く抜け出して快勝。ゴールした瞬間、右手を高々と掲げたＣ・デムーロは有馬記念初勝利を挙げた。２着には１２番人気の伏兵コスモキュランダが先行策から粘り込み、３着は２番人気のダノンデサイルが入った。連覇を狙った１番人気のレガレイラは４着、４番人気のメイショウタバルは１３着に終わった。Ｃ・デムーロは昨年の有馬記念で、シャフリヤ