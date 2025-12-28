Åìµþ¡¦ÆüÌî»Ô¤ÎÂ¿ËàÆ°Êª¸ø±à¤Ç¡¢Ã¦Áö¤·¤Æ¤¤¤¿¥ª¥ª¥«¥ß¤¬¸á¸å2»þ¤¹¤®±àÆâ¤ÇÊá³Í¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÃ¦Áö¤·¤Æ¤¤¤¿¥ª¥ª¥«¥ß ±àÆâ¤ÇÊá³ÍÂ¿ËàÆ°Êª¸ø±à¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸áÁ°9»þÈ¾¤Î³«±à¸å¤Ë¥ª¥ª¥«¥ß1Æ¬¤¬±àÆâ¤ÎÄÌÏ©¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò»ô°é°÷¤¬È¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£±à¤Ç¤Ï¥ª¥ª¥«¥ß¤ò2Æ¬»ô°é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤¦¤Á1Æ¬¤¬ËÙ¤ÎÆâÂ¦¤ÎÅ¸¼¨¥¹¥Ú¡¼¥¹¤«¤éÆ¨¤²¤À¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£±à¤Î¿¦°÷¤é¤¬ÁÜº÷¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¸á¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ