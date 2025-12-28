イマニ・スミスさん/From GoFundMe（CNN）米ブロードウェーのミュージカル「ライオンキング」に子ども時代のナラ役で出演した経験を持つイマニ・スミスさん（26）が自宅で刺し傷を負った状態で発見され、その後、死亡が確認された。米ニュージャージー州ミドルセックス郡の検察が明らかにした。検察によると、スミスさんは21日に自宅で刺し傷を負っているのが見つかり、搬送先の病院で死亡が確認された。検察の発表によると、21日