¡ÖDOMOTO¡×¤ÎÆ²ËÜ¸÷°ì¤µ¤ó¤¬°ìÈÌ½÷À­¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÆ²ËÜ¸÷°ì¡¢°ìÈÌ½÷À­¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½Æ²ËÜ¤µ¤ó¤Ï2025Ç¯12·î28Æü¡¢½êÂ°¤¹¤ë¥¹¥¿¡¼¥È¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ø¡¢¤æ¤¯Ç¯¤òÀË¤·¤ß¤Ä¤Ä¡¢¤¯¤ëÇ¯¤ò»ØÀÞ¤ê¡¢¿ô¤¨¤ëÇ¯¤ÎÊë¤ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä»ö¤Ç¶²½Ì¤Ç¤¹¤¬¤³¤ÎÅÙ¡¢Æ²ËÜ¸÷°ì¤Ï·ëº§¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤Ã¤¿´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø¤´Êó¹ð¤µ¤»