２０２６年ミラノ・コルティナ五輪代表選考会を兼ねたスピードスケートの全日本選手権最終日（２８日、長野・エムウェーブ）で、女子の佐藤綾乃（ＡＮＡ）が?チームメート?に感謝の思いを伝えた。２２年北京五輪で１０００メートルの金を含む４個のメダルを獲得した高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）とヨハン・デビットコーチを中心に結成した「ｔｅａｍＧＯＬＤ」（チームゴールド）で己を磨いてきたが、チームは今季限り