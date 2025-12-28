ÌÀÆü29Æü¤ÎÆ»Æâ¤Ï¹­¤¯±«¤ä¼¾¤Ã¤¿Àã¤¬¹ß¤ê¡¢ÌÀ¸åÆü30Æü°Ê¹ß¤ÏÆ»ËÌ¤Ê¤É¤ÇÀã¤¬¹ß¤ê¤ä¤¹¤¤¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢2Æü(¶â)°Ê¹ß¤ÏÄãµ¤°µ¤ÎÆ°¸þ¼¡Âè¤Ç¤ÏÀãÍ½Êó¤ËÊÑ¤ï¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ºÇ¿·¤Îµ¤¾Ý¾ðÊó¤ËÃí°Õ¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¤³¤ÎÀè°ì½µ´Ö¤Ïµ¤²¹¤ÎÊÑÆ°¤¬Âç¤­¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÌÀÆü29Æü¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¥×¥é¥¹¤Î5¡î¤¯¤é¤¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌÀ¸åÆü30Æü¤Ë¤Ï´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢¸µÆü¤¬´¨¤µ¤Î¥Ô¡¼¥¯¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ºÇ¹âµ¤²¹¤Ç¤â¥Þ¥¤¥Ê¥¹6¡îÁ°¸å¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤¿