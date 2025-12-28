12月28日、第104回全国高校サッカー選手権がついに開幕した。国立競技場で開会式後に行なわれた開幕戦で、早稲田実（東京B）と徳島市立（徳島）が対戦している。序盤から一進一退の攻防が続くなか、前半36分に記念すべき今大会第１号のゴールが生まれる。 先制したのは徳島市立。敵陣でボールを奪ったMF逢坂翔雅がドリブルでゴール前まで持ち込んでラストパス。これに反応したMF芳田翠が右足のダイレクトで冷静に流し込