台湾メディアの今日新聞は26日付で、四川省徳陽市内の高校の教室にシカが入ってきた話題を紹介した。「事件」が発生したのは11月3日だった。1頭の小ジカが、夜間の自習用に使っていた5階の教室に入ってきた。小ジカはゆったりとした足取りで、「興味津々」といった様子だったが落ち着き払っており、生徒のテスト用紙や宿題を食べ始めた。その場に居合わせた生徒が動画撮影してSNSに投稿すると、大きな反響を呼んだ。「『咬文嚼字』