26日（金）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のヴォレアス北海道は、令和7年度天皇杯 JVA全日本バレーボール選手権大会（天皇杯）の準優勝を記念してオークションを実施することをクラブ公式サイトで発表した。 先日行われた天皇杯ファイナルラウンドで、ヴォレアスは前回王者のサントリーサンバーズ大阪をくだして準決勝へ進出。その準決勝では東京グレートベアーズ