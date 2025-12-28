Ì±´Ö´ë¶È¤Ç¥¢¥¸¥¢½é¤È¤Ê¤ë·îÌÌÃåÎ¦¤ËÄ©Àï¤·¤¿±§Ãè¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¡Öispace¡Ê¥¢¥¤¥¹¥Ú¡¼¥¹¡Ë¡×¡£¸ÓÅÄÉð»ËCEO¤Ë¡¢2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤È¤â¤Ëº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤­¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯1·î15Æü¡¢¡Öispace¡×¤Î·îÃåÎ¦Á¥¡ÖRESILIENCE¡×¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥±¥Í¥Ç¥£±§Ãè¥»¥ó¥¿¡¼¤è¤ê¡ÖFalcon 9¥í¥±¥Ã¥È¡×¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¡¢ÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¢£·îÌÌÃåÎ¦¤ËÄ©Àï¤â¡¦¡¦¡¦5·î¤Ë¤Ï·î½ÅÎÏ·÷¤ËÅþÃ£¤·¤¿¸å¡¢·î¼þ²óµ°Æ»¤ØÅêÆþ¤µ¤ì¡¢6·î6Æü¤ÎÁáÄ«¡¢·îÌÌÃå