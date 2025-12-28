共生社会の実現などを掲げた聴覚障害者の国際スポーツ大会「デフリンピック東京大会」（読売新聞社協賛）では、手話などを使うろう文化が発信され、交流も盛んに行われた。開閉会式の演出担当者やボランティアスタッフとして参加した学生に、大会に関わって感じたことや課題、大会の意義を聞いた。（石原宗明）ボランティア水野花菜さん「聴覚障害者と聴者がお互いのコミュニケーションの文化・特徴を知り、互いに食い違いが