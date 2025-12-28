プロ野球・日本ハムは28日、ソフトバンクの有原航平投手と入団合意したと発表しました。有原投手は6年ぶりの古巣復帰となります。2014年ドラフト1位で日本ハムに入団した有原投手は、在籍した6年間で60勝を記録。2020年オフにポスティングシステムを利用してMLBレンジャーズへ移籍しました。2023年のNPB復帰時には、古巣・日本ハムではなく、ソフトバンクへ加入。3年連続で2桁勝利を挙げるなど、今季は14勝9敗、防御率3.03の成績。