¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦ÇµÌÚºä46¤¬28Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù(12·î31Æü19:20¡Á23:45 ¢¨ÃæÃÇ¥Ë¥å¡¼¥¹¤¢¤ê)¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ë»²²Ã¤·¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ë»²²Ã¤·¤¿ÇµÌÚºä4611Ç¯Ï¢Â³11²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ëÇµÌÚºä46¤Ï¡ÖSame numbers¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢³Ú¶Ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Ãæ¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½Ð¤¹¿ô»ú¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢»ëÄ°¼Ô¤¬¥ê¥â¥³¥ó¤ÎÆ±¤¸¿ô»ú¤ò²¡¤·¤Æ¤¤