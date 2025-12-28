Âè70²óÍ­ÇÏµ­Ç°Ãæ±û¶¥ÇÏ¤Î°ìÇ¯¤ÎÁí·è»»¡¢G1Âè70²óÍ­ÇÏµ­Ç°¤Ï28Æü¡¢Ãæ»³¼Ç2500¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢3ÈÖ¿Íµ¤¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë¡Ê²´3¡¢¹âÌøÂç¡Ë¤¬À©¤·¤¿¡£2Ãå¤Ë·ãÁö¤·¤¿¤Î¤Ï12ÈÖ¿Íµ¤¥³¥¹¥â¥­¥å¥é¥ó¥À¡Ê²´4¡¢²ÃÆ£»Î¡Ë¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ë¾×·â¤¬¹­¤¬¤Ã¤¿¡£¹ë²÷¤Ëº¹¤·ÀÚ¤Ã¤Æ»©·î¾Þ¤ËÂ³¤¯G1ÄÌ»»2¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë¡£Áá¤áÀèÆ¬¤«¤é2Ãå¤ËÇ´¤êÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È12ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥³¥¹¥â¥­¥å¥é¥ó¥À¤À¤Ã¤¿¡£Âç°ìÈÖ¤Ç¤ÎÂç·ãÁö¤Ë¡¢X¾å¤Î¥Õ