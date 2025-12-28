俳優マコーレー・カルキン（45）は、自分の子どもに定期的に「誇りに思う」と伝えているという。女優で妻のブレンダ・ソングとの間に4歳と3歳になる息子たちがいるマコーレーは、父親として良い手本になれるよう努力しているという。 【写真】かわいすぎ！子役時代のマコーレー＆キーラン・カルキン兄弟 YouTube番組「ミスティカル・キッチン」でマコーレーは、世代