大みそかの第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦（後７時２０分）のリハーサルが２８日、東京・渋谷のＮＨＫホールでスタートした。１９８８（昭和６３）年以来、３７年ぶり１５度目の出場となる岩崎宏美は、「聖女（マドンナ）たちのララバイ」を披露する。岩崎は「まだ知り合いにあまり会えていない」と、郄橋真梨子や布施明との再会を熱望。３７年前の年末はレコード大賞と紅白の会場を往復していたことを振り返り「今は当日にお