左投手の変化球をとらえ51号ソロを放つドジャース・大谷＝9月、ロサンゼルス（共同）【ニューヨーク共同】米大リーグ公式サイトは27日までに、ドジャースの大谷翔平の打撃の進化を分析する記事を掲載した。左投手や変化球への対応力の向上により、「弱点を克服し、完全無欠のスーパースターに成長した」と記した。メジャーデビューした2018年からの3年間で左投手から放った本塁打は計6本にとどまり、打席数に占める三振の割合