今夏マンチェスター・シティからノッティンガム・フォレストへ完全移籍を果たしたMFジェイムズ・マカティー（23）に多くのプレミアクラブが注目しているようだ。マカティーはシティのアカデミーで育ち、その才能は若い時から評価されていたが、スター選手揃いのトップチームでは主力として定着できず、今夏移籍を決断した。しかし、マカティーは新天地で苦戦を強いられている。ここまでフォレストでは公式戦10試合に出場しているが