¡ÖÂè£·£¶²ó£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¡×¡Ê£²£¸Æü¡¢£Î£È£Ë¥Û¡¼¥ë¡Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼£´£°¼þÇ¯¤Î£Ô£Õ£Â£Å¤Ï¡¢£²£·Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹ÈÇòµ¢´Ô¤Ë¹âÍÈ´¶¤ò±£¤·¤­¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²ñ¸«Á°¤«¤é¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦Á°ÅÄÏËµ±¡Ê£¶£°¡Ë¤Ï¡Ö¤¢¡¼¡×¡Ö¤¢¡¼²ÆµÙ¤ß¡×¤ÈÎ¢¤Ç¥Ü¥¤¥¹¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤¹¤ë²»¤¬Ï³¤ìÊ¹¤³¤¨¡¢²ñ¾ì¤Ï¾Ð¤¤À¼¡£¼ÂºÝ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ºÝ¤â¼«¿È¤ÎÂåÉ½¶Ê¤Ë°ú¤Ã¤«¤±¤Æ¡Ö¤¢¡¼ÅßµÙ¤ß¡×¤ÈÈ¯À¼¡£¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¥¢¥²¥¢¥²¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¢¡¼²ÆµÙ¤ß¡×¡Ö¥·¡¼¥º¥ó¡¦¥¤¥ó¡¦¥¶¡¦¥µ¥ó¡×