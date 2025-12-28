Íî¸ì·Ý½Ñ¶¨²ñ¡Ê½ÕÉ÷Äâ¾ºÂÀ²ñÄ¹¡Ë¤ÎÇ¼²ñ¤¬28Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£24Ç¯10·î¤ËÅì³¤Âç¤ËÉü³Ø¤·¤¿¾ºÂÀ¤Ï¡ÖÂç³Ø4Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÂ´ÏÀ¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤ÆÇï¼ê¤ò¼õ¤±¤¿¡£¾ºÂÀ¤Ï¤«¤Ä¤ÆÅì³¤Âç¤ò¡¢4Ç¯À¸¤Î»þ¤ËÃæÂà¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Éü³ØÀ©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤â¤Î¡£°Ï¤ß¼èºà¤Ç¤Ï¡Ö¡ÊÂ´ÏÀ¤Ï¡Ë¾ë¤Î²þ½¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ñ¤­¤Þ¤·¤¿¡£»Å»ö¾ì¹Ô¤Ã¤Æ¤â½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢ÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼õÍý¤µ¤ì¤Æ¿´Ë­¤«¤ÊÇ¯Ëö¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£