ＴＵＢＥが２８日、東京・渋谷のＮＨＫで行われた「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」の初日リハーサルを終えて取材に応じた。デビュー４０周年という節目の年を迎えて、２７年ぶり３度目の出場を果たしたＴＵＢＥ。前田亘輝は「とにかく季節がアウエーなんで呼ばれたことに驚いている」と話した。初出場をした１９９３年にはＴシャツとＧパンで登場したが、「紅白ってそんなもんじゃねえ」って怒られたという。「名前は言えないで