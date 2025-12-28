アイドルグループの「乃木坂４６」が２８日、東京・渋谷ＮＨＫで行われた「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」の初日リハーサルを終えて取材に応じた。乃木坂は１１回目、１１年連続出場。「Ｓａｍｅｎｕｍｂｅｒｓ」を歌唱する。キャプテンの梅澤美波（２６）は「とても気合が入っております。みんなで涙を流して抱き合ったぐらい喜んだ。感謝を伝えられるようなパフォーマンスを、できるように頑張りたい」とにっこり。また、