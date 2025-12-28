12月28日、中山11Rで行われた第70回有馬記念（3歳上オープン・G1・芝2500m・1着賞金＝5億円）は、C.デムーロ騎乗の3番人気、ミュージアムマイル（牡3・栗東・高柳大輔）が勝利した。1/2馬身差の2着に12番人気のコスモキュランダ（牡4・美浦・加藤士津八）、3着に2番人気のダノンデサイル（牡4・栗東・安田翔伍）が入った。勝ちタイムは2:31.5（良）。1番人気でC.ルメール騎乗、レガレイラ（牝4・美浦・木村哲也）は、4着敗退。