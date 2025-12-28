¡Ú¶¥ÇÏ¡ÛÂè70²óÍ­ÇÏµ­Ç°¡¦G1¡Ê12·î28Æü¡¿Ãæ»³¶¥ÇÏ¾ì¡¦¼Ç2500¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡Ú±ÇÁü¡ÛÆ£ÅÄ¥ª¡¼¥Ê¡¼´¿´î¡ª ¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¡ÈÎò»ËÅª¾¡Íø¡É¤ò¤â¤¦°ìÅÙ2025Ç¯¤ÎÃæ±û¶¥ÇÏ¤ÎÁí·è»»¡¢Âè70²óÍ­ÇÏµ­Ç°¡ÊG1¡Ë¤¬28Æü¡¢ÀéÍÕ¸©¡¦Ãæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢2ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë¡Ê²´3¡¢¹âÌø¡Ë¤¬¾¡Íø¡£3ºÐÇÏ¤¬ÆÀ°Õ¤ÎÃæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£°È¾å¤ÎC.¥Ç¥à¡¼¥íµ³¼ê¤ÏÍ­ÇÏµ­Ç°½é¾¡Íø¡£2Ãå¤Ï10ÈÖ¥³¥¹¥â¥­¥å¥é¥ó¥À¡¢3Ãå¤Ï9ÈÖ¥À¥Î¥ó¥Ç¥µ¥¤¥ë