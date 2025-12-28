Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤ÎNHK¡ÖÂè76²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Ë¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤¬28Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢½é½Ð¾ì¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡Ê27¡Ë¤¬°Ï¤ß¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¡ÖÌ¾ÍÀ¤¢¤ë¹ÈÇò¥¹¥Æ¡¼¥¸Î©¤Æ¤ë¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£²ÈÂ²¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£´Ú¹ñ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÆüËÜ¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤Îµï½»Îò¤¬¤¢¤ë¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²»³Ú¤Ë¿¨¤ì¤¿¥Ð¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥ó¤ò¶¯¤ß¤Ë¡¢²»³Ú³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤­¤¿¡£17Ç¯¤Ë¡ÖFXXKER¡×¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å