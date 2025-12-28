ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¤ëÄ«²ì¾¼¤µ¤óÅÄÃæ³Ñ±É¸µ¼óÁê¤ÎÈë½ñ¤òÌ³¤á¡¢ÀÐÇËÌÐÁ°¼óÁê¤È40Ç¯°Ê¾å¤Î¿Æ¸ò¤¬¤¢¤ëÄ«²ì¾¼¤µ¤ó¡Ê82¡Ë¤¬28Æü¤Þ¤Ç¤Ë¶¦Æ±ÄÌ¿®¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£ÀÐÇË»á¤Ï¼óÁêÂàÇ¤¸å¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ë¶ì¸À¤òÄè¤·¼«Ì±ÅÞÆâ¤«¤éµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤ë¡£Ä«²ì¤µ¤ó¤Ï¡ÖÍ­¸¢¼Ô¤Ï¡ØÊª¸À¤ï¤ÌÀÐÇË¡Ù¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡£À¯¼£²È¤Ê¤é¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤ò½Ò¤Ù¤ë¤Ù¤­¤À¡×¤ÈÍÊ¸î¤·¤¿¡£¹â»ÔÁáÉÄ»á¤¬ÅÞÁíºÛ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢ÀÐÇË»á¤ÎÂà¿Ø¤¬´Ö¶á¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿10·î7Æü¡¢Ä«²ì¤µ¤ó¤Ï