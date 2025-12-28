今年の締めくくりに、やっておきたいふるさと納税。自分や大切な人の食卓をちょっと豊かにする返礼品を、甲斐みのりさんと山内マリコさんに教えてもらいました。ふたりが間違いないと太鼓判を押す〈ガチ推し〉の逸品。日々の暮らしに、おいしい彩りを添えてくれます！甲斐さんおすすめ：宮崎県国富町『もつ鍋セット（3〜4人分）』宮崎県国富町のもつ鍋の名店「東京苑」のもつ鍋を家庭で楽しむことができるとは！ お店自体は予約必