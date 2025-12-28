乃木坂46 ＜第76回NHK紅白歌合戦◇リハーサル（音合わせ）◇28日◇NHK放送センター＞11回目の出場となる乃木坂46は「Same numbers」を歌う。リハーサル終了後、取材会に登壇し、今の気持ちを語った。【写真】乃木坂46「NHK紅白歌合戦」囲み取材の模様――紅白への意気込みをお願いします。梅澤美波今年乃坂46グループとして紅白の出場が 11回目11年連続出場が決まったということでとても気合いが入っております。実