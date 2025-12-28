宝塚歌劇団は28日、公式サイトを通じ、宙組を東京宝塚劇場公演『PRINCE OF LEGEND』『BAYSIDE STAR』をあす29日から再開すると発表した。【写真】アンニュイな視線で『anan』表紙を飾った礼真琴「宙組 東京宝塚劇場公演『PRINCE OF LEGEND』『BAYSIDE STAR』は、主要な出演者の体調不良が発生し、公演実施が困難なため、12月25日（木）から12月28日（日）までの公演を中止させていただきましたが、12月29日（月）より公演を再