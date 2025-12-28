グラビアアイドルの山岡雅弥（21）が28日、都内で2026年カレンダーの発売イベントを行った。自身初のカレンダー。B2サイズの大きさを目の前にし「この大きさだと思ってなくて恥ずかしい気持ちとうれしい気持ち」と笑みがこぼれた。撮影は昨年12月に沖縄で行った。「野性児が売り」と口にし「沖縄の自然豊かな感じで撮らせていただきました」とアピールした。今年の活動を「グラビア以外でも映像の仕事を頑張る1年だった。姉