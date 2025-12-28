2026年の干支は「午（うま）」。新たな一年のスタートに、運気を大きく跳ねさせたいと考えている方も多いのではないでしょうか。岡山県観光連盟がおすすめする、2026年の干支・午にゆかりのあるスポットや、県内屈指の開運パワースポット5選をご紹介します。日本三大稲荷の一つ「最上稲荷」や、桃太郎伝説の聖地「吉備津神社」、さらには安倍晴明ゆかりの「大浦神社」など、年末年始の初詣にぴったりの名所が勢揃い。鉄道や車での