ÊõÄÍ²Î·àÃÄ¤Ï28Æü¡¢25Æü¤«¤é¾å±éÃæ»ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿ÅìµþÊõÄÍ·à¾ì¤Ç¤ÎÃèÁÈ¸ø±é¡ÖPRINCEOFLEGEND¡×¡ÖBAYSIDESTAR¡×¤ò29Æü¤«¤éºÆ³«¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£·àÃÄ¤Ï¡Ö¼çÍ×¤Ê½Ð±é¼Ô¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤¬È¯À¸¤·¡¢¸ø±é¼Â»Ü¤¬º¤Æñ¤Ê¤¿¤á¡×25Æü¡¢¾å±éÄ¾Á°¤Ë¸ø±éÃæ»ß¤òÈ¯É½¤·28Æü¤Þ¤Ç¤Î¸ø±é¤òÃæ»ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±¸ø±é¤ÏÍèÇ¯1·î4Æü¤Þ¤Ç¡£