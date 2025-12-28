¡Ö£Ë£Å£É£Ò£É£Î¥°¥é¥ó¥×¥ê£²£°£²£µ¥·¥ê¡¼¥º¡×¡Ê£²£¸Æü¡¢Ê¿ÄÍ¡ËÊ¿ÄÍ¶¥ÎØ¤Ç¤Ï³«ºÅÃæ¤Ë¾ÅÆî¥Ð¥ó¥¯¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¤¬³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥é¥Ã¥°¡õ¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤Ë²Ã¤¨¤ÆÁª¼ê¾Ò²ð¤Ê¤É¤Î¥¢¥Æ¥ó¥É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£¾ì½ê¤ÏÎëÌÚ¼îÍ¥¤µ¤ó¡¢¾ë¸Í¤Ò¤Ê¤Î¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤â¤Ë¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ç¥Ð¥ó¥¯¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤¬¡Ö½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ï£²Ç¯Á°¤Î£Ç£±¡¦ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç¥Ó¥Ã¥°¥ì¡¼¥¹¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï£³£°Æü¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤ëÍ¥¾¡