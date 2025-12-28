第１０４回全国高校サッカー選手権の開会式が２８日、東京・国立競技場で行われた。各都道府県代表チームが、地域性あふれるパフォーマンスをことでも知られる開会式。青森山田（青森）は、同県名産のりんごを片手に、流通経済大柏（千葉）が現のマスコット・チーバくんのぬいぐるみ持ち、那覇西（沖縄）は太鼓をたたいて行進した。その中でもユニークだったのは帝京大可児（岐阜）。可児にかけてカニ歩きをしていたことに、