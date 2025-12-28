真田ナオキが、2026年3月18日にライブDVD『真田ナオキ 2025秋の奏で』をリリースすることを発表した。さらに、1月5日にYouTube生配信＜新春 ONLINE Talk Live＞を緊急開催することも発表された。3月に発売されるDVDは、2025年10月13日に東京・浅草公会堂にて開催されたコンサートの模様を収録したもの。特典映像として真田ナオキへのインタビューも収録される。そして、1月5日12時には＜新春 ONLINE Talk Live＞が開催されるだ。こ