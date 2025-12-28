ExWHYZが、昨日12月27日に東京 Kanadevia Hallにて3周年を締めくくるスペシャルライブ＜ExWHYZ Special Live ‘?’ -3rd Anniversary Final & Year End Party-＞を開催した。◆ライブ写真同公演はcross-dominance by Ryo‘LEFTY’Miyataを迎えバンドセットで行われ、冒頭のグルーヴィなジャムセッションから、全身黒の衣装に身を固めたExWHYZが登場。大胆にバンドアレンジされた新曲「DON’T CRY」でライブスタートとなった。