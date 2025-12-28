À®ÅÄ»³¿·¾¡»û¤Î¡ÖÇ¼¤á»¥¤ªÊ²¤­¾å¤²¡×¤Ç¡¢²ÐÃì¤Ë¤ª»¥¤òÅê¤²Æþ¤ì¤ë»³Éú»Ñ¤ÎÁÎÎ·¡á28Æü¸áÁ°¡¢ÀéÍÕ¸©À®ÅÄ»ÔÀéÍÕ¸©À®ÅÄ»Ô¤ÎÀ®ÅÄ»³¿·¾¡»û¤Ç28Æü¡¢1Ç¯´Ö¤ËÇ¼¤á¤é¤ì¤¿¤ª»¥¤òÇ³¤ä¤·¡¢¸æÍø±×¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ëÇ¯Ëö¹±Îã¤Î¡ÖÇ¼¤á»¥¤ªÊ²¤­¾å¤²¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÆÉ·Ð¤¬¶Á¤¯Ãæ¡¢»³Éú»Ñ¤ÎÁÎÎ·15¿Í¤Û¤É¤¬¤ª»¥Ìó3ËüËç¤ò²ÐÃì¤Ë¼¡¡¹¤ÈÅê¤²Æþ¤ì¤¿¡£»²ÇÒ¼Ô¤Ï¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¡¢Ç³¤¨¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ä¤á¤¿¡£¿·¾¡»û¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ËÜÂº¤ÎÉÔÆ°ÌÀ²¦¤ÎÊ¬¿È¤È¤µ¤ì¤ë¤ª»¥¤ò¡ÖÃÒ·Å¤Î²Ð±ê