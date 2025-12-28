タレント中山秀征（57）が、27日深夜放送のテレビ東京系「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0時55分）に出演。沢尻エリカの「別に…」発言の後日談を語った。07年、沢尻エリカは主演映画「クローズド・ノート」の宣伝のため、中山がMCを務めていた日本テレビ系「らじかるッ」にゲスト出演。質問コーナーで無愛想な態度や回答を連発。翌日の舞台あいさつで「別に」と発言し騒動が勃発した。中山は「沢尻さんね、後に