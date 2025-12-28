ÇÐÍ¥¤ÎÀîºêËãÀ¤¤¬28Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£ºÊ¤È¡ÖÃÙ¤á¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ç¥£¥Ê¡¼¡×¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¡È21ºÐº¹º§¡ÉÀîºêËãÀ¤¡¢·ëº§¼°¤Ç¤ÎÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏªÀîºê¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¥ï¥ó¥ï¥ó¡£ºòÆü¤Ï¤ä¤Ã¤È2¿Í¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ç¥£¥Ê¡¼¤ÇÀÖºä¤Ë¤¢¤ëò¿ ÀÖ¿Ý¤Ï¤Ê¤ä¤Þ¤µ¤ó¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈºÊ¤È¿©»ö¤ËË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö²¿¸Î¤Ê¤éºÊ¤Ï°û¿©Å¹¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤âµÙ¤ß¤ò¼è¤ì¤ºÇ¯Æâ¤Î±Ä¶È¤â½ª¤ï¤Ã¤¿ºò